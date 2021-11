[아시아경제 이이슬 기자] 방송인 박은지가 딸을 품에 안았다.

소속사 린브랜딩은 19일 "박은지가 지난 18일 오후 서울 모처의 한 병원에서 건강한 딸을 출산했다"며 "산모와 아이 모두 건강한 상태"라고 밝혔다.

이어 "새 생명을 맞이한 박은지는 가족과 지인들의 보살핌 속에서 안정을 취하고 있으며, 앞으로 산후 조리에 전념할 예정"이라며 "건강 회복 후 활동을 재개할 계획"이라고 전했다.

한편 박은지는 2005년 MBC 공채 기상캐스터로 얼굴을 알린 후 방송인으로 활동했으며, 2018년 재미교포 회사원과 결혼 3년만에 임신 소식을 알렸다.

최근에는 SBS '동상이몽' 스페셜 MC, KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다' 게스트로 출연했으며, 소속사 린브랜딩과 손잡고 커머스 에디터로도 활약하며 활동 반경을 넓히고 있다.

사진=린브랜딩

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr