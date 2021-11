최현수 깨끗한나라 대표이사, '세이브 아프간 위민' 챌린지 동참

[아시아경제 김종화 기자] 종합제지기업 깨끗한나라 최현수 대표이사가 아프가니스탄 여성의 인권 보호를 위한 '세이브 아프간 위민(Save Afghan Women)' 챌린지에 동참했다고 19일 밝혔다.

세이브 아프간 위민 챌린지는 탈레반이 아프가니스탄을 장악한 뒤 여성의 생명과 인권이 위협받는 상황에서 국민적 공감대 형성과 국제사회 관심을 이끌기 위해 지난 8월부터 SNS를 중심으로 시작됐다.

최 대표이사는 매일유업 김선희 대표이사의 지명을 받아 챌린지에 참여하게 됐으며 "하루빨리 아프간 여성이 존엄성을 되찾는 건강한 세상이 오길 응원합니다"라는 메시지를 통해 아프간 여성의 존엄성 회복을 위한 관심과 지지를 촉구했다.

깨끗한나라는 지난 8월 탈레반의 위협을 피해 한국으로 급히 입국한 특별기여자 및 그 가족이 최소한의 소지품만 챙겨 입국했다는 점을 고려해 총 390명이 2개월 간 사용할 수 있는 생활용품 및 위생용품을 충청북도 진천에 위치한 임시생활시설에 후원한 바 있다.

최 대표이사는 "여성이라는 이유로 상상하지 못할 고통을 견디고 있는 아프간 여성들이 자유와 인권, 동등한 교육과 일할 수 있는 기회를 보장받고 완전한 존엄을 회복하는 날이 오길 바란다"고 전했다. 최 대표이사는 다음 챌린지 참여자로 김나연 후성에이치디에스㈜ 대표, 고은희 인트로맨 대표, 박수인 ㈜와일리 대표를 지명했다.

