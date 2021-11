[클릭e종목]"금호석유 목표주가 20만원, 투자의견 '매수' 유지"

[아시아경제 박소연 기자] SK증권이 19일 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 162,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 162,000 2021.11.19 08:40 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "금호석유, 우려 대비 양호한 3Q 실적"금호석화, 3Q 영업익 6253억…전년比 192.5%금호석유, 울산·여수 의료시설에 라텍스장갑 91만장 기부 close 화학의 목표주가를 기존 25만원에서 20만원으로 하향 조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다.

박한샘 SK증권 연구원은 "3분기 영업이익은 시장 기대치 이상을 기록해 연간 견조한 실적이 기대되고 최근 원재료 부타디엔의 가격 하락이 고무 사업부 수익성 측면에서 긍정적"이라고 평가했다.

반면 "코로나 기간 수혜를 얻었던 NB라텍스 가격이 증설 물량 등에 하락 중인 점은 부담"이라며 "현재 낮은 밸류에이션 및 배당수익률이 매력적"이라고 언급했다.

최근 3 분기 영업이익은 시장 기대치를 상회했다. 합성고무 이익률은 원재료 부타디엔(BD)의 가격 상승으로 수익성이 감소했음에도 불구하고 29%를 시현해 견조한 실적을 기록했다. 반면, 급등 부담이 있었던 부타디엔 가격이 안정화됐다. 3분기 평균 t당 1410달러까지 상승했던 가격은 최근 2분기 평균치보다 낮은 t당 845달러를 기록 중이다. 4분기 원가 부담 완화가 긍정적이며, 정기보수를 감안하더라도 올해 절대적인 실적은 견조할 전망이다.

안정화되는 제품 가격이 외형 측면에서 부담인 상황이다. 합성고무 SBR 가격은 3분기 중순 t당 2170달러에서 현재 t당 2020달러로 하락했다. 또한 코로나 기간 동안 수혜를 얻었던 NB라텍스 가격도 추가적으로 들어오는 증설 물량으로 하방 압력을 받으며 약세를 띄고 있다. 원재료 가격 하락이 수익성 측면에서 긍정적이나 제품가격의 하락은 외형 측면에서 부담이 될 것으로 전망했다.

