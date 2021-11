김학도 이사장 "요소수 공급 부족 문제 해결에 적극 동참"

요소수 공급기업 금성이엔씨 현장 방문

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이하 중진공)은 김학도 이사장이 19일 경기 안산 반월시화단지에 소재한 국내 시장점유율 2위 요소수 공급 기업 금성이엔씨(대표 나성범) 현장을 찾았다고 밝혔다.

중진공은 최근 국내 요소수 문제 해결을 지원하고자 금성이엔씨에 긴급히 자금을 지원했으며, 이날 방문은 그 후속조치로 기업 애로와 제안사항을 청취하기 위해 마련됐다.

정부는 최근 중국발 요소, 요소수 공급 감소가 물류·운송 등 산업 전반에 영향을 미침에 따라 '요소수 수급 범부처 합동 대응 회의'를 개최하고 해외 공급망 다양화, 매점매석 단속, 국내 요소수 제조기업 생산량 확대 등을 통해 요소수 수급 안정화를 적극 추진하고 있다.

금성이엔씨도 정부 정책에 따라 생산량을 확대해야 하나 최근에는 가격과 상관없이 물량 확보 자체가 불가능한 상황이다. 이에 일 최대 생산량 150톤의 10분의 1 수준인 10~15톤 수준으로 생산량을 조정하고 국내외 요소 공급처를 확보하기 위해 노력하고 있다.

이에 따라 중진공은 금성이엔씨에 현장 긴급지원 전문가인 앰뷸런스맨을 선제적으로 투입해 원자재 확보를 위한 정책자금 10억원을 지원 결정하는 등 요소수 문제 해결을 위한 정부정책의 신속한 추진을 뒷받침하고 있다.

김 이사장은 "요소수와 같은 기초 소재나 부품, 장비산업은 국가경제의 기초 체력으로 중진공은 이번 요소 및 요소수 공급 부족 문제 해결에 적극 동참할 것"이라며 "향후 소재 분야 기업에 대한 지원을 지속해 기초 산업을 육성하고 이를 통해 국민 경제에 불편이 발생하지 않도록 노력하겠다"고 말했다.

