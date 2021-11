이병철 삼성 창업주 34주기 추도식…美출장 이재용은 불참

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성그룹 창업주인 호암 이병철 회장의 34주기 추도식이 19일 경기도 용인 선영에서 열린다. 호암의 손자인 이재용 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,200 전일대비 500 등락률 -0.71% 거래량 10,144,957 전일가 70,700 2021.11.18 16:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피 인플레 우려에 하락 마감.. 코인株만 '들썩'테일러시, 삼성 美파운드리 공장 투자 인센티브 승인코스피, 외인 순매수 전환에도 하락.. 코스닥 혼조 close 부회장은 미국 출장 일정으로 이날 추도식에 참석하지 않는다.

19일 재계에 따르면 삼성을 비롯해 CJ, 한솔 등 범삼성 계열 그룹들은 이날 용인 호암미술관 인근 선영에서 이병철 회장의 추도식을 한다. 그동안 각 그룹 총수 일가가 서로 다른 시간에 추도식을 한 것처럼 올해도 오전 중 시간을 달리해 묘소를 찾을 전망이다.

삼성에서는 홍라희 전 리움미술관장과 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성복지재단 이사장 등이 참석할 예정이다. 이 부회장은 2018년에도 해외 출장 일정과 겹쳐 31주기 추도식에 불참했는데 이번에도 미국 출장으로 참석하지 않는다.

앞서 이 부회장은 지난해 추도식 후 삼성 계열사 사장단 오찬에서 "기업은 늘 국민 경제에 도움이 돼야 하며, 사회에 희망을 드릴 수 있어야 한다고 가르치셨던 (이건희) 회장님의 뜻과 (이병철) 선대회장님의 사업보국 창업이념을 계승·발전시키자"고 말했다.

삼성을 비롯해 CJ, 한솔, 신세계 등 범삼성 계열 그룹 일가는 과거에는 호암 추도식을 공동으로 열었지만, 형제인 CJ 이맹희 전 회장과 삼성 이건희 회장이 상속 분쟁을 벌인 2012년부터는 같은 날 시간을 달리해 별도로 추도식을 열어왔다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr