[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 합천군 교육발전위원회는 지역 인재 육성 도모와 양질의 면학 기회 제공을 위해 합천군 남명학습관 2022년도 1학기 수강생을 선발한다고 18일 밝혔다.

모집인원은 총 160명(예비중3?고1 각 50명씩, 예비고2?고3 각 30명씩)이며, 응시원서는 22월부터 12월 3일까지 합천군청 문화예술과 또는 남명학습관에서 접수하면 된다. 응시 자격은 학생과 보호자의 주민등록이 접수 마감일까지 관내 중고등학교 재학생이다.

남명학습관 관계자는 “군과 교육발전위원회의 남명학습관에 대한 지속적인 지원으로 올해 노후화된 남명학습관을 그린스마트 학습공간으로 새 단장, 쾌적한 교육 환경 속에서 도시에 나가지 않더라도 수준 높은 교육 서비스를 받을 수 있게 됐다”며 “내년도 수강생 선발시험에 지역 학생들과 학부모의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr