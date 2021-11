홍준표 "尹 대통령 되면 불행" 발언에, 이준석 "비난 지속되면 곤란"

"경선 후유증 남아 있는 듯…보수 지지층 상실 우려"

[아시아경제 강주희 기자] 이준석 국민의힘 대표가 "윤석열 후보가 당선되면 대한민국이 불행해진다"고 혹평한 같은 당 홍준표 의원을 겨냥해 "그런 표현을 지속하면 좀 곤란하다"고 지적했다.

이 대표는 17일 CBS라디오 '한판 승부'에 출연해 "홍 의원이 경선에서 치열하게 다퉜기 때문에 휴식 기간과 마음을 추스르는 기간이 필요해 사람들이 양해하고 있다"며 이같이 말했다.

앞서 홍 의원은 국민의힘 대선 경선 탈락 이후 만든 온라인 플랫폼 '청년의꿈'에서 한 지지자가 "윤석열 후보가 대통령이 될 경우를 어떻게 생각하나"라고 묻자, "대한민국만 불행해진다"고 답한 바 있다.

이 대표는 18일 TBS라디오 '김어준의 뉴스공장'에 출연해서도 '홍 의원 발언으로 리스크가 있지 않냐'는 질문에 "(홍 의원이) 결과에 승복한다는 표현을 했지만, 아무래도 선거 뒤에 후유증이 있는 것 같다"며 "많은 국민들이 아직까지는 (경선 이후) 한 열흘 남짓 지났기 때문에 좀 기다려보자는 생각을 하는 것 같다"고 했다.

이어 "(윤 후보가) 5번인가 전화했다는 보도도 있던데, 후보가 노력을 계속 기울이는데도 불구하고 홍 의원이 그렇게 나온다면, 홍 의원에게 여론이 안 좋게 돌아갈 가능성도 있다"라며 "후보도 최대한 노력을 기울여야 하고, 홍 의원도 거기에 좀 부응해야 한다"고 강조했다.

그러면서 "결국 홍 의원도 보수 진영에서 보수층 지지자를 기반으로 정치하는 분인데, 그걸 상실할 우려가 있다"며 "홍 의원이 적절한 선을 찾지 않을까 싶다"고 덧붙였다.

