소상공인 10명 중 8명 “신용카드 수수료 부담돼”

[아시아경제 이준형 기자] 소상공인 10명 중 8명 이상(85.4%)은 현재 신용카드 수수료에 부담을 느끼는 것으로 조사됐다.

소상공인연합회는 지난달 21일부터 27일까지 전국 소상공인 637명을 대상으로 '소상공인 신용카드 수수료 현황 및 제도 개선을 위한 실태조사'를 진행한 결과 이 같이 나타났다고 18일 밝혔다. 조사에 따르면 소상공인 73.8%는 가맹점 계약을 맺은 카드사별 수수료율 인지하고 있다고 답했다.

소상공인 10명 중 6명(62.2%)은 영세가맹점 기준 매출액에 대해 '현행 연 매출액 3억원 이하 유지'가 적절하다고 응답했다. 17.6%는 영세가맹점 기준을 연 매출액 5억원 이하로 상향해야 한다고 답했다.

또한 소상공인 66.4%는 영세가맹점 신용카드 우대 수수료율을 0.5% 이하로 인하해야 한다고 답했다. 현행 우대 수수료율인 0.8%가 유지돼야 한다고 응답한 소상공인은 3.1%에 불과했다. 영세가맹점 체크카드 우대 수수료율에 대해서는 36.5%가 0.1%로 인하해야 한다고 응답했다.

네이버페이, 카카오페이 등 온라인 플랫폼의 간편결제 수수료율과 신용카드 수수료율이 동일해야 한다는 목소리도 있었다. 소상공인 40%는 수수료율이 동일하게 적용돼야 한다고 응답했다. 35.3%는 차등 적용돼야 한다고 답했다.

소상공인 77.4%는카드사와 수수료율를 협의하기 위해 중소상공인 단체협상권이 부여돼야 한다고 응답했다. 소상공인 65.5%는 담배, 주류, 유류 업종에서는 세금을 제외한 판매가로 카드 수수료를 산정하는 방안에 찬성했다.

오세희 소공연 회장은 "소상공인들이 여전히 카드 수수료율에 부담을 느끼고 있는 것으로 나타났다"면서 "소상공인단체에 단체협상권을 부여해 실제 카드 수수료를 부담하는 소상공인의 상황과 처지가 수수료에 반영돼야 한다"고 말했다.

