한샘 넥서스 2주년, "하이엔드 인테리어 시장의 디자인 허브될 것"

몰테니, 다다, 제시, 라우펜, 케탈 등 총 16가지 수입 하이엔드 브랜드 입점

[아시아경제 김종화 기자] ㈜한샘넥서스의 하이엔드 인테리어 쇼룸 '넥서스 플래그십 서울(NEXUS Flagship Seoul)'이 19일 개장 2주년을 맞는다. 한샘넥서스는 '넥서스 플래그십 서울'을 국내 하이엔드 인테리어 시장의 디자인 허브로 만들 계획이다.

서울 학동에 위치한 넥서스 플래그십 서울은 3300㎡(약 1000평), 지하 2층 지상 6층 규모로 지난 2019년 11월 문을 열었다.

이탈리아 가구 '몰테니(Molteni & C)'와 '다다(Dada)'를 비롯해 세계적인 조명 브랜드인 '폰타나 아르테(FontanaArte)', '제시(GESSI, 수전)', '라우펜(Laufen, 욕실)', '케탈(Kettal, 아웃도어가구)' 등 총 16개의 럭셔리 수입 브랜드가 입점해 있다.

넥서스 플래그십 서울은 가구뿐만 아니라 패브릭, 건자재 등 집 꾸밈에 필요한 제품들을 원스톱으로 제안 가능한 것이 특징이다. 또, 80평형대 펜트 하우스 평면을 그대로 옮겨 실제 집처럼 꾸민 '리얼 하우스'를 전시하는 등 하이엔드 인테리어 고객을 위한 다양한 체험공간을 선보이고 있다.

지난 달까지 넥서스 플래그십 서울의 매출은 지난해 같은 기간보다 약 40% 증가했다. 세계 3대 명품 주방으로 꼽히는 다다와 스페인 대표 세라믹 타일 브랜드 '포르셀라노사(Porcelanisa)', 세계적인 아웃도어 가구 브랜드인 케탈 등의 매출은 전년 대비 2배 이상 늘었다.

넥서스 플래그십 서울은 국내 하이앤드 토탈 인테리어 부문의 리더로서 한국인의 라이프 스타일에 맞는 프리미엄 제품을 지속 선보일 계획이다. 더불어 한국 인테리어 디자이너들이 해외 유명 브랜드에 직접 디자인참여를 할 수 있도록 지원하는 등 국내 하이엔드 인테리어 시장의 디자인 허브로 성장할 것으로 기대된다.

한샘넥서스 관계자는 "최근 넥서스 플래그십 서울 매장 오픈 이후 인근에 유명 해외 가구 브랜드 매장이 잇따라 문을 열며 학동역 상권이 하이엔드 인테리어 시장의 중심지로 성장하고 있다"면서 "앞으로도 국내 프리미엄 주거 문화를 대표하는 랜드마크로 만들어 갈 것"이라고 말했다.

한편, 넥서스 플래그십 서울 오픈 2주년을 맞아 18일~19일 이틀 동안 '갤러리K'의 한혜미 아트딜러와 이탈리아 프리미엄 욕실 브랜드 제시의 아시아 지부장 등을 초청해 디자인 관련 강연을 진행하고 팝페라 공연 등 다양한 문화 체험활동도 준비했다. 넥서스 대표번호를 통해 참여 신청할 수 있다.

