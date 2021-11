테슬라·만트럭·BMW 등 2530대 제작결함 발견 '시정조치'

국토교통부는 테슬라, 만트럭버스코리아, 비엠더블유(BMW), 모토로싸에서 수입·판매한 총 20개 차종 2530대에서 제작결함이 발견돼 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 18일 밝혔다.

테슬라에서 수입, 판매한 모델 Y 등 2개 차종 165대는 앞바퀴 현가장치 내 부품(로어 암)의 고정볼트 체결 불량으로 시간이 지남에 따라 부품이 차체에서 분리되고, 이로 인해 주행 중 조향 등이 제대로 되지 않아 사고가 발생할 가능성이 확인됐다. 해당 차량은 19일부터 테슬라 공식 서비스센터에서 무상으로 수리를 받을 수 있다.

만트럭버스코리아에서 수입, 판매한 Lion’s 2층 버스 127대는 브레이크 배선의 배치 불량과 배선 피복의 내구성 부족으로 단선되고, 이로 인해 브레이크가 정상적으로 작동되지 않아 사고가 발생할 가능성이 발견됐다. 오는 26일부터 만트럭버스코리아 공식 서비스센터에서 무상으로 수리를 받을 수 있다.

비엠더블유 S 1000 RR 등 12개 이륜 차종 1703대는 연료펌프 내 호스 연결부의 미세한 균열로 연료가 누유되고, 이로 인해 화재가 발생할 가능성이 확인돼 자발적으로 시정조치에 들어간다. 오는 29일부터 비엠더블유 공식 서비스센터에서 무상으로 수리를 받을 수 있다.

모토로싸에서 수입, 판매한 두카티 M821 등 5개 이륜 차종 535대의 경우 뒷 브레이크 호스의 내구성 부족으로 미세한 손상이 발생하고, 이로 인해 호스 내로 공기가 유입돼 제동 시 제동거리가 길어져 사고가 발생할 가능성이 확인됐다. 오는 26일부터 공식 서비스센터에서 무상으로 수리를 받을 수 있다.

이번 결함시정과 관련해 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

