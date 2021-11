[아시아경제 이창환 기자] 중국 장쑤성 옌청시 인근 바다에서 17일 오후 1시54분(현지시간) 리히터 규모 5.0의 지진이 발생했다고 중국 지진대(地震臺)가 밝혔다.

이번 지진으로 진원에서 약 250㎞, 280㎞ 떨어진 떨어진 대도시인 난징, 상하이에서도 진동이 느껴졌다고 지진대는 설명했다.

고층 건물의 높은 충에 있던 사람들이 비교적 강한 진동을 감지하고 대피하기도 했다.

상하이의 한 주민은 지진 직후 웨이보(중국판 트위터)에 "전체 건물에서 소리가 나면서 많은 사람들이 건물 밖으로 대피했다"고 알렸다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr