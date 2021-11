전남대-조선대 2022학년부터 공동 교양교과목 운영

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 전남대학교와 조선대학교가 2022학년도 1학기부터 공동 교양교과목을 운영한다.

17일 전남대와 조선대에 따르면 지난15일 전남대 대학본부에서 이같은 내용을 골자로 한 업무협약을 맺고, 2022학년도 1학기부터 공동 교양교과목을 시범 운영한 뒤 점차 확대해 나가기로 했다.

내년에 운영될 공동 교양교과목은 ▲옷장 속의 세계시민(전남대) ▲토론과 민주지성(전남대) ▲공감의 시대와 반려동물(조선대) ▲색채, 문화 그리고 상상력(조선대) 등이다.

이와함께 두 대학은 이번 협약을 통해 ▲대학 간 공동 교양교과목 개발 및 교류 ▲지역 상생발전을 위한 교육협력 ▲기타 교류 협력이 필요하다고 상호 인정하는 사업 등에 협력하기로 했다.

정성택 전남대 총장은 "지역상생발전을 위해 전남대와 조선대가 힘을 모으고, 그 시작점으로 공동 교양 교양교과목을 운영하게 돼 기쁘다."며 "특성화된 교양교과목 운영을 계기로, 보다 폭넓은 분야로까지 교류협력을 확장해 나갈 수 있기를 기대한다."고 밝혔다.

민영돈 조선대 총장은 "교양과목 공동 운영을 통해 두 대학이 함께 발전할 수 있길 바란다."며 "이번 교류를 시작으로 여러 대학과도 교류가 확대될 수 있도록 좋은 사례이자 성과로 나타나길 기대한다."고 화답했다.

