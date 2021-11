[아시아경제 이민우 기자] LIG넥스원 LIG넥스원 079550 | 코스피 증권정보 현재가 57,000 전일대비 7,050 등락률 +14.11% 거래량 1,859,357 전일가 49,950 2021.11.17 15:19 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"LIG넥스원, 실적 개선 초입"…목표가↑LIG넥스원, 방위사업청과 근접방어무기체계 등 3040억원 규모 공급 계약 체결LIG넥스원, 오는 11일 기업설명회 개최 close 은 방위사업청과 470억원 규모의 무전기세트 외 1항목의 공급 계약을 체결했다고 17일 공시했다. 이는 지난해 연결 매출액의 2.9%에 해당하는 수준이다.

