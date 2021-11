[아시아경제 이관주 기자] '대장동 의혹'에 대해 수사 중인 경찰이 17일 최윤길 전 경기 성남시의회 의장과 화천대유자산관리(화천대유)에 대한 압수수색에 나섰다.

경기남부경찰청 전담수사팀은 이날 오전 최 전 의장의 광주시 자택과 화천대유 사무실에 수사관을 보내 관련 자료를 확보하고 있다.

최 전 의장은 이른바 '성남시의회 30억 로비'의 대상으로 지목된 인물이다. 그는 2013년 2월 성남도시개발공사 설립 조례안을 본회의에 상정해 통과시키는 대가로 화천대유 대주주 김만배씨 등으로부터 30억원을 받았다는 의혹을 받고 있다.

경찰은 최 전 의장을 뇌물수수 혐의로 입건해 수사하고 있다. 경찰 관계자는 "압수수색이 진행 중인 것은 맞지만 자세한 내용은 밝히기 어렵다"고 말했다.

