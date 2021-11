문승욱 산업부 장관, 청년 기후활동가 만나 탄소중립 논의

[세종=아시아경제 권해영 기자] 문승욱 산업통상자원부 장관은 17일 탄소중립위원회 윤순진 민간위원장과 청년협의체 기후활동가들과 간담회를 개최하고 탄소중립 이행 방안에 대해 의견을 교환했다.

문 장관은 "지난주 폐막한 제26차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP26)에서 우리나라의 제안으로 '청년기후포럼'을 연례 개최하기로 합의했다"며 "기후위기 문제에 대해 청년들과 같이 고민해 나갈 때 그 해법도 더 빨리 찾을 수 있다는 것에 전세계가 공감한 것"이라고 평가했다.

이어 "2050년 탄소중립 시나리오와 2030년 국가온실가스감축목표(NDC)가 확정된 만큼 이제는 이를 잘 이행해 나가는 것이 무엇보다 중요하다"며 "산업부는 탄소중립 이행의 핵심부처로서 연내 산업, 에너지, 수송 등을 포함한 소관분야 이행 전략을 마련하겠다"고 밝혔다.

산업부는 이날 '제2차 탄소중립 산업전환 추진위원회'에서 '탄소중립 산업·에너지 R&D 전략'을 발표할 예정이다.

문 장관은 "탄소중립은 정부만의 노력으로는 실현될 수 없으며 청년들을 포함한 모든 경제주체가 합심해서 노력할 때 달성이 가능하다"며 "앞으로도 미래세대인 청년들과 산업계와의 소통을 적극적으로 추진해 나가겠다"고 강조했다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr