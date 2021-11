주류 시장 새 패러다임…인터리커, '골든블랑 시리즈’ 전격 공개

프랑스 정통 샴페인, 크레망, 프렌치 스파클링 등

K-스타일을 대표하는 브랜드로 성장시킬 것

[아시아경제 임혜선 기자] 대한민국 대표 위스키 임페리얼로 유명한 드링크인터내셔널의 자회사 인터리커가 프랑스 정통 럭셔리 샴페인을 비롯해 크레망 드 브루고뉴, 프렌치 스파클링을 아우르는 ‘골든블랑 시리즈’를 공개했다고 17일 밝혔다.

지난 6월에 출시된 프랑스 정통 샴페인 ‘골든블랑 5스타’에 이어, 프랑스 정통 와인 산지로 유명한 브루고뉴에서 생산되는 크레망 드 브루고뉴 ‘골든블랑 4스타’와 프랑스에서 재배된 포도만으로 생산된 프렌치 스파클링 ‘골든블랑 3스타’를 출시함으로써 프랑스의 정통성을 담은 스파클링 시리즈인 ‘골든블랑 시리즈’가 탄생됐다.

샴페인 ‘골든블랑 5스타’는 1805년 설립된 이래 215년간 6대째 가족경영을 이어온 샴페인 명가 볼레로 샴페인 하우스에서 생산된다. 볼레로 가족이 소유하고 있는 포도밭에서 재배된 포도만을 이용하며 포도의 재배부터 수확, 압착, 블렌딩, 숙성, 병입까지 모든 제조과정을 100% 직접 관리한다. 샴페인 협회의 규정상 15개월 이상만 숙성하면 되지만, 골든블랑은 36개월 이상의 숙성을 거쳐 오랜 시간이 빚어낸 풍미가 특징이다.

크레망 드 브루고뉴 ‘골든블랑 4스타’는 프랑스 정통 와인 산지로 유명한 브루고뉴(버건디)에서 재배된 포도를 이용해 만든 크레망으로, 크레망 제조사로 유명한 비토-알베티에서 생산된다. 크레망은 샹파뉴 지역이 아닌 프랑스의 다른 와인 생산지에서 만들어지는 와인으로, 크레망 협회의 까다로운 규정에 의해 관리된다. 100% 손으로 포도를 수확하며 병에서 2차 발효를 거치고, 최소 12개월 이상 숙성하는 등 샴페인과 동일한 방법으로 제조돼 품질과 풍미가 샴페인과 큰 차이가 없다고 할 수 있다. 골든블랑 4스타는 크레망 규정보다 오래 15개월 이상 숙성했다.

프렌치 스파클링 골든블랑 3스타는 100% 프랑스에서 재배되는 포도만을 사용해 탄탄한 구조감과 바디감이 특징이며, 탱크에서 기포가 만들어지는 샤르마 방식을 채택해 입안 가득 퍼지 버블이 신선함을 선사한다. 골든블랑 3스타 역시 비토-알베티에서 생산하여 품질의 일관성을 유지하기 위해 심혈을 기울였다.

골든블랑(Golden Blanc)은 황금색 병을 상징하는 ‘골든’과 샴페인 원액을 뜻하는 ‘블랑’의 합성어다. 별 모양의 오각형 라벨은 가장 크고 아름답게 빛나는 별을 상징하며, 골든블랑을 마시는 모든 이의 사랑과 우정, 빛나는 성공을 기원하는 의미가 담겨있다. 앞 라벨의 흰색 페가수스는 가장 마시기 좋은 최적의 온도로 칠링되면 핑크색으로 변하는 변색 인디케이트 라벨을 채용해 소비자 편의성을 높였다.

골든블랑 시리즈는 3스타, 4스타, 5스타의 폭넓은 라인을 통해 전 소비자층과 전 유통·소비채널을 아우르는 제품이다. 샴페인 골든블랑 5스타는 프랑스 샴페인협회에서 공식 라이선스)를 발급받은 대한민국 최초의 샴페인 브랜드로, ‘골든블랑’은 K-스타일을 대표하는 브랜드로 향후 해외 시장에도 진출해 대한민국 뿐만 아니라 세계적으로도 사랑받는 브랜드로 성장시킬 계획이다.

한편, 이번 골든블랑 시리즈의 그랜드 런칭을 축하하기 위해 샴페인 볼레로 하우스의 프랭크 볼레로 (Frank Vollereaux) 회장이 한국에 직접 방문, 인터리커와의 파트너쉽을 견고히 했다. 김일주 인터리커 회장은 "세계적으로 가장 입맛이 까다로운 한국 소비자들의 사랑을 바탕으로 세계적인 샴페인 브랜드로 성장시켜 나갈 계획"이라고 말했다.

