[아시아경제 부애리 기자] 일본이 16일 김창룡 경찰청장의 독도 방문에 대해 한국 정부에 강력히 항의했다고 밝혔다.

일본 정부 대변인인 마쓰노 히로카즈 관방장관은 이날 오후 정례 기자회견에서 이같이 전했다.

마쓰노 관방장관은 "다케시마(일본이 주장하는 독도의 명칭)는 역사적 사실에 비춰봐도 국제법상으로도 명백한 일본 고유의 영토"라며 독도 영유권 주장을 반복했다.

그는 "우리나라의 영토, 영해, 영공을 단호히 지켜내겠다는 결의하에 계속 대응하겠다"고 덧붙였다.

독도 경비 총책임자인 김 청장은 이날 헬기를 이용해 독도와 울릉도를 방문해 현장 상황을 살피고, 독도 경비대원을 격려했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr