가수 나훈아의 연말 콘서트 티켓이 약 15분 만에 매진됐다. 다음 달 10∼12일 부산 벡스코에서 열리는 '나훈아의 어게인(AGAIN) 테스형'이다. 예매처 예스24는 16일 오전 10시부터 판매한 티켓이 약 15분 만에 동났다고 전했다. 나훈아는 다음 달 17∼19일 서울 올림픽체조경기장에서도 팬들을 만난다. 이 티켓은 18일 오전 10시부터 판매한다.

