[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 9층 가전디지털 전문관에서 보관이 쉽고 사용이 편리한 미니 온풍기를 선보이고 있다. 본격적인 추위로부터 따뜻함을 유지하기 위한 다양한 난방 상품들이 출시되고 있는 가운데 실내 온도를 높이는데 도움을 주는 온풍기가 눈길을 끌고 있다.

