[아시아경제 조현의 기자] 시진핑 중국 국가주석은 16일 "중국은 대만 독립·분열 세력이 레드라인을 넘으면 단호한 조치를 취하겠다"고 경고했다.

중국 관영 중앙TV(CCTV)에 따르면 시 주석은 이날 조 바이든 미국 대통령과 가진 첫 화상 정상회담에서 "중국은 인내심을 갖고 최선을 다해 평화통일의 비전을 이루겠다"며 이같이 말했다.

그는 "중국의 완전한 통일은 모든 중화 자녀들의 공통된 염원"이라며 "대만은 중국의 일부이며 중화인민공화국 정부는 중국을 대표하는 유일한 합법 정부"라고 강조했다.

바이든 대통령은 이 자리에서 미국이 대만 독립을 지지하지 않는다는 입장을 천명했다. 그는 "미국은 '하나의 중국' 정책을 장기적으로 일관되게 시행해왔다"며 "대만해협과 지역의 평화와 안정 유지를 희망한다"고 했다.

