[아시아경제 이선애 기자] 프롬바이오는 수용화 매스틱 검과 감태나무 추출물을 이용한 발모 촉진 또는 탈모 억제용 조성물에 관한 국내 특허를 취득했다고 16일 공시했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr