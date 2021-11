조진만 에어서울 대표(왼쪽 세 번째)와 감종철 커피빈코리아 대표(네 번째)가 16일 서울 종로구 커피빈 광화문점에 마련된 '에어서울 기내 체험존 비행기 카페'에서 기념촬영을 하고 있다. 이곳에는 실제 기내에서 사용하는 비행기 좌석을 그대로 옮겨 놓았으며, 에어서울 취항지 영상을 감상하거나 여행지 책자 등을 보며 여행을 떠나는 듯한 기분을 느낄 수 있다. 기내식 3종과 에어서울 민트초코칩 라떼, 에어서울 민트초코칩 아이스블랜디드도 판매한다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.