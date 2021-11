딜로이트 안진, SAS코리아와 'ESG 솔루션 강화' MOU 체결

[아시아경제 박지환 기자] 딜로이트 안진회계법인은 지난 15일 SAS코리아와 서울 여의도 서울국제금융센터 One IFC 빌딩 8층에서 ESG 협력 사업모델 구축 및 신사업 기회 발굴을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 16일 밝혔다.

이날 협약식에는 홍종성 딜로이트 안진 대표이사, 백인규 ESG 센터장과 이승우 SAS코리아 대표이사를 비롯 양사 관계자가 참석했다.

ESG는 최근 건설업, 해운업 등의 특정 산업을 넘어 대기업 및 중견기업까지 집중하는 경영 화두로 부각되면서 ESG 컴플라이언스를 넘어 사업영역 전반에 대한 ESG 솔루션 수요가 높아지고 있다.

특히 최근 기후위기에 대한 위기의식이 대두되며 사회 전반은 물론 기업들도 적극적인 기후위기대응에 대한 노력을 촉구하고 있다. 하지만 개별 기업들이 기후행동과 경제적 성장간 직접적인 연관성을 분석하고, 수치화된 데이터를 바탕으로 지속가능경영 및 탈탄소 전략을 세우기는 쉽지 않은 상황이다.

딜로이트 안진과 SAS코리아는 ESG솔루션 강화를 위한 MOU를 체결, SAS 리스크 매니지먼트 솔루션과 딜로이트의 글로벌 네트워크를 기반으로 차별화된 ESG 컨설팅 서비스를 제공할 계획이다.

딜로이트 안진은 ‘SAS 시나리오 기반의 스트레스 테스트 솔루션’을 활용해 기후 리스크를 포함한 폭넓은 ESG 리스크 분석과 평가 대응 서비스를 준비할 예정이다. 또한 향후 환경(Environmental)만이 아닌 사회(Social)와 지배구조(Governance)도 통합적으로 평가할 수 있는 분석 툴을 함께 마련하고 금융권을 넘어 산업 전반을 아우를 수 있는 ESG 엔드투엔드(End-to-End) 통합 솔루션을 제공할 계획이다.

홍종성 딜로이트 안진 대표는 "이번 SAS코리아와의 MOU를 바탕으로 국내·외 ESG 경영컨설팅에서 새로운 변곡점을 만들어 낼 수 있으리라 기대한다"며 "향후 양사의 글로벌 네트워크와 전문 분석 역량을 활용해 각 기업들이 ESG경영 내재화를 강화할 수 있도록 선제적이고 다각화된 전문 ESG컨설팅 서비스를 제공할 것"이라고 강조했다.

이승우 SAS코리아 대표는 "정부의 2050 탄소 중립 목표 선언 이후, 온실가스 순 배출량 제로화 실현에 대한 요구가 강화되고 있다"며 "이런 상황에서 은행 및 기업의 비즈니스 목표를 달성하기 위해서는 더 광범위한 시나리오에 대해 신속하고 반복적으로 분석이 필요하다"고 말했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr