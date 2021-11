코스피, 장중 '3000선' 회복…개인·외인 매수

[아시아경제 박지환 기자] 16일 코스피가 개인과 외국인의 매수세에 힘입어 3000선을 회복했다.

이날 오전 9시54분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.09%(2.77포인트) 오른 오른 3001.89에 거래되고 있다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.13%(3.84포인트) 내린 2995.68로 출발했다.

투자자 별로는 개인과 외국인이 각각 1009억원, 175억원 순매수하며 지수를 이끌고 있다. 기관은 1197억원 순매도 중이다.

같은 시각 코스닥도 전거래일 대비 0.39%(4.03포인트) 상승한 1033.06에 거래되고 있다.

코스닥에서는 개인이 887억원 순매수했다. 반면 외국인과 기관은 각각 617억원, 217억원 순매도했다.

