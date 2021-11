삼성, 3Q 중남미 스마트폰 불안한 1위…모토로라·中 공세

카운터포인트리서치 집계·발표

"갤럭시 S21 FE 빠른 출격 필요

A시리즈 라인업도 강화돼야"

[아시아경제 차민영 기자] 미국의 화웨이 제재와 LG전자의 스마트폰 사업 철수로 중남미 스마트폰 시장이 대격변의 시기를 겪는 사이 삼성전자가 3분기에도 1위를 유지했다. 그러나 반도체 수급 이슈는 물론 2위 모토로라와 중국 브랜드들의 공세로 안도할 수 없다는 평가다.

15일(한국시간) 글로벌 시장조사업체 카운터포인트리서치의 월별 스마트폰 판매량 보고서인 마켓 펄스에 따르면, 지난 3분기 중남미 스마트폰 시장 규모는 전년 동기 대비 8% 늘어난 것으로 나타났다.

삼성은 시장 점유율 37%로 1위를 유지했으나 수치는 전년 동기 대비 5%포인트 줄었다. 여전히 대부분의 중남미 국가에서 1위 자리를 지키고 있지만, 샤오미나 ZTE, 오포 등 중화권 브랜드가 바짝 추격 중이다. 시장 점유율 타격에는 부품 수급 이슈와 경쟁사들의 적극 공세가 주효했다.

중남미 지역은 미국 제재에 따른 화웨이의 추락과 LG의 사업 철수 영향으로 스마트폰 업계가 지각 변동을 겪는 중이다. 이 사이 2위 업체인 모토로라의 경우 아르헨티나와 브라질에서 삼성과의 격차를 크게 줄여 나가고 있다. 멕시코에서는 지난 2분기부터 삼성을 제치고 결국 1위로 올라섰다.

3위 업체인 중국 샤오미 역시 적극적으로 공세를 펼치는 중이다. 특히 2위를 차지하고 있는 콜롬비아와 페루에서는 점차 입지를 확대하며 삼성과 격차를 좁혀나가고 있다.

이윤정 카운터포인트리서치 애널리스트는 “지난 3분기 출시된 '갤럭시 Z 플립3' 등 폴더블 스마트폰의 판매 호조에 힘입어 삼성의 점유율이 선진 시장을 중심으로 회복세를 보이고 있으나, 중저가 제품군이 주력인 중남미, 중동 아프리카 등 신흥 지역에서는 점유율이 일부 하락하고 있다”고 짚었다.

이어 “출시가 지연되고 있는 '갤럭시 S21 FE'의 빠른 출시와 갤럭시A 시리즈 라인업 강화 등을 통해 경쟁사들의 공세에 맞서 본래 위상을 공고히 할 필요가 있어 보인다”고 분석했“다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr