휴온스글로벌, 3Q 매출 1454억·영업익 191억

[아시아경제 이춘희 기자] 휴온스 휴온스 243070 | 코스닥 증권정보 현재가 49,600 전일대비 1,550 등락률 +3.23% 거래량 25,639 전일가 48,050 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 휴온스, 수능 수험생에 연속혈당측정기 '덱스콤G6 리시버' 무료 대여휴온스, '스푸트니크 V' 델타 변이 예방효과 검증 나선다[e공시 눈에 띄네] 코스닥-31일 close 그룹 지주회사 휴온스 휴온스 243070 | 코스닥 증권정보 현재가 49,600 전일대비 1,550 등락률 +3.23% 거래량 25,639 전일가 48,050 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 휴온스, 수능 수험생에 연속혈당측정기 '덱스콤G6 리시버' 무료 대여휴온스, '스푸트니크 V' 델타 변이 예방효과 검증 나선다[e공시 눈에 띄네] 코스닥-31일 close 글로벌은 15일 공시한 분기보고서를 통해 3분기 연결재무제표 기준 매출 1454억2654만원, 영업이익 191억1577만원을 기록했다고 이날 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 매출은 6% 증가했고, 영업익은 21% 감소한 수치다.

휴온스 휴온스 243070 | 코스닥 증권정보 현재가 49,600 전일대비 1,550 등락률 +3.23% 거래량 25,639 전일가 48,050 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 휴온스, 수능 수험생에 연속혈당측정기 '덱스콤G6 리시버' 무료 대여휴온스, '스푸트니크 V' 델타 변이 예방효과 검증 나선다[e공시 눈에 띄네] 코스닥-31일 close 글로벌은 "실적 상승 배경으로 자회사인 휴온스 휴온스 243070 | 코스닥 증권정보 현재가 49,600 전일대비 1,550 등락률 +3.23% 거래량 25,639 전일가 48,050 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 휴온스, 수능 수험생에 연속혈당측정기 '덱스콤G6 리시버' 무료 대여휴온스, '스푸트니크 V' 델타 변이 예방효과 검증 나선다[e공시 눈에 띄네] 코스닥-31일 close 의 전 사업부가 고른 성장세를 보이며 분기 사상 최대 매출을 기록했고, 휴메딕스 휴메딕스 200670 | 코스닥 증권정보 현재가 25,500 전일대비 900 등락률 +3.66% 거래량 33,619 전일가 24,600 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 휴메딕스, 3Q 매출 264억원·영업익 31억원獨 싸토리우스, 인천 송도에 3억달러 바이오 설비 투자…"글로벌 백신 허브로"(종합)휴메딕스, 코로나19 백신 생산 설비 구축 정부 지원 대상 선정 close 도 에스테틱 사업에서 호실적을 이어가며 외형 성장을 이뤘다"고 평가했다.

자회사 휴온스 휴온스 243070 | 코스닥 증권정보 현재가 49,600 전일대비 1,550 등락률 +3.23% 거래량 25,639 전일가 48,050 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 휴온스, 수능 수험생에 연속혈당측정기 '덱스콤G6 리시버' 무료 대여휴온스, '스푸트니크 V' 델타 변이 예방효과 검증 나선다[e공시 눈에 띄네] 코스닥-31일 close 는 3분기에 분기별 최대 매출 기록을 경신했다. 휴온스 휴온스 243070 | 코스닥 증권정보 현재가 49,600 전일대비 1,550 등락률 +3.23% 거래량 25,639 전일가 48,050 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 휴온스, 수능 수험생에 연속혈당측정기 '덱스콤G6 리시버' 무료 대여휴온스, '스푸트니크 V' 델타 변이 예방효과 검증 나선다[e공시 눈에 띄네] 코스닥-31일 close 도 이날 공시한 분기보고서를 통해 3분기 연결재무제표 기준 매출 1122억5667만원, 영업이익 147억3441만원의 실적을 알렸다. 전년 동기 대비 매출은 6% 늘었고, 영업익은 4% 줄었다. 별도재무제표 기준으로는 매출 1037억552만원, 영업익 138억2889만원으로 모두 전년 동기 대비 10%가량 늘었다. 2개 분기 연속 매출 1000억원을 넘어섰다.

휴온스 휴온스 243070 | 코스닥 증권정보 현재가 49,600 전일대비 1,550 등락률 +3.23% 거래량 25,639 전일가 48,050 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 휴온스, 수능 수험생에 연속혈당측정기 '덱스콤G6 리시버' 무료 대여휴온스, '스푸트니크 V' 델타 변이 예방효과 검증 나선다[e공시 눈에 띄네] 코스닥-31일 close 는 핵심사업인 전문의약품과 수탁사업이 각 7%, 12%의 성장세를 보이며 분기 사상 최대 매출 기록을 이끌었다고 봤다. 안과 사업 강화를 위해 영업?마케팅 사업부를 꾸리고 자체 품목을 확대한 것이 주효했으며, 점안제 수요 증가로 인해 발주 물량이 늘어난 것으로 나타났다.

윤성태 휴온스 휴온스 243070 | 코스닥 증권정보 현재가 49,600 전일대비 1,550 등락률 +3.23% 거래량 25,639 전일가 48,050 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 휴온스, 수능 수험생에 연속혈당측정기 '덱스콤G6 리시버' 무료 대여휴온스, '스푸트니크 V' 델타 변이 예방효과 검증 나선다[e공시 눈에 띄네] 코스닥-31일 close 글로벌 부회장은 “ 휴온스 휴온스 243070 | 코스닥 증권정보 현재가 49,600 전일대비 1,550 등락률 +3.23% 거래량 25,639 전일가 48,050 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 휴온스, 수능 수험생에 연속혈당측정기 '덱스콤G6 리시버' 무료 대여휴온스, '스푸트니크 V' 델타 변이 예방효과 검증 나선다[e공시 눈에 띄네] 코스닥-31일 close 그룹은 과감한 도전과 적극적인 투자로 지속적인 성과를 창출해왔다”며 “현재에 만족하지 않고 신사업 발굴을 통한 외형 성장과 수익성, 내실 경영을 강화해 상승흐름을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr