공수처, 아직 '고발 사주' 증거 확보 못 했나… 대검 추가 압수수색

[아시아경제 최석진 법조전문기자] '고발 사주' 의혹을 수사 중인 고위공직자범죄수사처(공수처)가 15일 대검찰청을 추가 압수수색 중이다.

앞서 대검 수사정보담당관실 등을 압수수색했고, 최근에는 대검 감찰부를 압수수색해 윤석열 전 검찰총장 시절 대변인들이 사용했던 공용폰에 대한 포렌식 자료를 가져간 공수처가 추가 증거 확보에 나선 것으로 보인다.

공수처는 이날 오후 대검 수사정보담당관실 등에 검사와 수사관 20여명을 보내 압수수색을 실시하고 있다.

수사정보담당관실은 지난해 수사정보정책관실이 축소·개편된 부서로 고발 사주 관련 고발장이 전달된 지난해 4월 당시 손준성 전 대검 수사정보정책관이 근무했던 곳이다.

공수처는 지난 9월 28일 대검 수사정보담당관실과 함께 성상욱 수사정보2담당관과 임홍석 전 대검 감찰연구관의 사무실 등을 압수수색한 바 있다.

또 공수처는 지난달 26일 대검 정보통신과 서버를 추가 압수수색했고, 5일에는 대검 감찰부와 정보통신과 등을 추가 압수수색해 고발 사주 의혹과 '윤석열 전 총장 장모 대응 문건' 의혹 관련 대검 대변인의 공용폰 포렌식 자료와 진상조사 자료를 확보했다.

김웅 국민의힘 의원에게 고발장을 전달한 혐의를 받는 손 전 정책관을 두 차레 소환조사한 공수처는 손 전 정책관에 대한 구속영장 재청구를 준비 중이다.

여러 차레에 걸친 압수수색과 관련자들에 대한 소환조사를 마친 공수처가 이날 다시 압수수색에 나서면서 고발 사주 혐의를 뒷받침할 충분한 증거를 아직 확보하지 못한 것 아니냐는 관측이 나오고 있다.

앞서 법원은 "피의자(손 전 정책관)가 정당한 방어권 행사의 범위를 넘어 증거를 인멸하거나 도망할 우려가 있다고 보기 어려워 구속의 필요성 및 상당성이 부족하다"며 공수처가 청구한 손 전 정책관에 대한 구속영장을 기각한 바 있다.

