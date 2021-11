휴메딕스, 3Q 매출 264억원·영업익 31억원

[아시아경제 이춘희 기자] 휴메딕스 휴메딕스 200670 | 코스닥 증권정보 현재가 25,500 전일대비 900 등락률 +3.66% 거래량 26,732 전일가 24,600 2021.11.15 14:31 장중(20분지연) 관련기사 獨 싸토리우스, 인천 송도에 3억달러 바이오 설비 투자…"글로벌 백신 허브로"(종합)휴메딕스, 코로나19 백신 생산 설비 구축 정부 지원 대상 선정휴메딕스, 美 키네타에 지분 투자…신약 개발시 국내 상업화 독점권 확보 close 는 분기보고서를 통해 3분기 연결재무제표기준 매출 263억9660만원, 영업이익 31억4586만원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 18% 늘었고, 영업이익은 12% 감소했다.

휴메딕스 관계자는 3분기 영업이익 감소에 대해 "미래 성장 모멘텀 확보를 위한 비용이 증가했기 때문"이라고 설명했다. 전략 사업으로 육성하고 있는 스푸트니크V 백신 위탁생산(CMO) 사업 참여와 점안제 CMO 사업을 위한 제2공장의 시설 투자 확대에 따른 감가상각비와 신규 인력 채용, 파이프라인 확대에 따른 R&D 비용 증가 등이 반영됐다는 설명이다.

매출 면에서는 에스테틱과 점안제 사업이 전체 매출 신장을 견인했다. 국내외 경기 회복세에 힘입어 영업마케팅 활동이 재개되면서 필러와 보툴리눔 톡신 등 에스테틱 사업에서 매출 상승이 두드러졌고, 일회용 점안제 수주가 증가하면서 실적을 뒷받침했다.

김진환 휴메딕스 대표는 "3분기는 신성장동력 확보를 위한 비용 증가와 자회사 사업 변화 등으로 수익구조에 변화가 생겼음에도 불구하고 안정적으로 외형 성장을 이뤄냈다"며 "제품 개발, 영업, 유통 등 사업 전반에서 다각적인 노력을 기울이고 있어 4분기에도 상승세를 이어갈 것으로 기대한다"고 밝혔다

자회사 휴온스메디컬은 3분기에 전년 동기 대비 20.4% 줄어든 매출 41억원을 기록했다. 휴온스메디컬 관게자는 "의료기기 사업 집중을 위해 종료한 코로나19 진단키트 사업 매출 감소분이 일시적으로 반영됐기 때문"이라며 진단키트 실적 제외시 매출은 전년 동기 대비 37.5% 증가했다고 설명했다. .

