[비트코인 지금] 탭루트 업그레이드 완료…8000만원선 다시 넘기도

탭루트 업그레이드 통해 개인정보 보호 및 효율성 강화 기대

AMC, 가상화폐 결제 서비스 도입

[아시아경제 공병선 기자] 대표 가상화폐(암호화폐) 비트코인이 한때 8000만원선을 다시 넘었다. 개인정보보호 및 보안 기능을 강화하는 탭루트 업그레이드가 긍정적 영향을 미친 것으로 풀이된다.

국내 가상화폐 거래소 업비트에 따르면 15일 오전 9시25분 기준 비트코인은 전일 대비 1.19% 상승한 8025만원을 기록했다. 지난 10일 이후 5일 만에 다시 8000만원선을 넘었다. 이날 오전 11시30분 기준 비트코인은 전일 대비 0.26% 상승한 7951만원을 나타냈다.

탭루트 업그레이드가 호재로 작용하고 있다. 14일(현지시간) 미국 경제매체 CNBC에 따르면 비트코인은 탭루트 업그레이드를 진행했다. 이는 지난 2017년 세그윗 업데이트 이후 4년 만에 진행되는 대규모 업그레이드다. 비트코인을 업그레이드 하려면 채굴자와 개발자 등 참여자의 합의가 필요하기 때문에 자주 이뤄지긴 어렵다. 하지만 이번 업그레이드는 참여자의 90% 이상이 동의한 것으로 알려졌다.

탭루트 업그레이드는 비트코인 거래 시 개인정보 보호 및 효율성 강화를 위해 이뤄졌다. 아울러 이번 업그레이드엔 ‘슈노르 서명’ 기능도 포함됐다. 슈노르 서명이란 한 주소에 별도의 거래가 각각 기록되던 것을 하나의 키로 묶어 하나의 거래로 인식하도록 하는 다중 서명을 말한다. 아울러 다중 서명에 추가할 수 있는 구성원 수의 제한도 없어져 더욱 효율적인 거래가 가능할 것으로 예상된다.

한편 미국 최대 영화관 체인 AMC는 가상화폐 결제 서비스를 시작했다. 14일 가상화폐 전문 매체 코인데스크에 따르면 아담 아론 AMC 최고경영자(CEO)는 트위터를 통해 “약속한대로 다양한 방법으로 온라인 결제할 수 있는 방법을 도입했다”며 “비트코인, 이더리움, 비트코인캐시, 라이트코인 등으로 결제가 가능하다”고 설명했다. 향후 도지코인을 통한 결제 서비스도 도입할 예정이다.

AMC는 미국 내 600개가 넘는 극장을 가진 영화관 체인이다. 지난 8월 실적발표회 때부터 가상화폐 결제 서비스를 도입하겠다고 밝힌 AMC는 새로운 개인투자자들이 원하기 때문에 가상화폐 결제 시스템을 구축한다고 이유를 밝히기도 했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr