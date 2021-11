경동나비엔, '당신의 이야기를 그려드립니다' 일러스트 캠페인

국내 유명 작가들과 함께하는 일러스트 캠페인으로 고객 감사 메시지 전달



[아시아경제 김종화 기자] 경동나비엔이 다음달 23일까지 '콘덴싱 고맙습니다' 일러스트 캠페인을 진행한다고 15일 밝혔다. 이번 캠페인은 이달 초부터 방영되고 있는 경동나비엔의 새로운 TV 광고 '당신 덕분에, 고맙습니다'가 담은 메시지처럼 더 나은 환경을 위해 친환경 콘덴싱보일러를 사용하자는 취지에 공감해준 모든 고객들에게 감사의 마음을 전한다.

이번 캠페인은 보일러 제조사 구분 없이 친환경 콘덴싱보일러를 사용한다면 누구나 참여할 수 있다. '콘덴싱이 옳았다'는 경동나비엔의 메시지처럼, 환경을 생각하는 모든 고객이 참여 대상이다.

나비엔하우스 공식 홈페이지의 이벤트 페이지에서 사연 응모 및 이벤트 참여가 가능하다. 고객의 소중한 순간이 담긴 사진 및 사연을 응모하면 매주 10명씩 총 60명을 선정해 사진을 일러스트로 제작해 액자에 담아 배송한다. 사진과 사연 응모 시 친환경 콘덴싱보일러 응원 글을 함께 작성하며, 작성한 응원 글 중 총 120명을 선정해 스타벅스 커피를 증정한다.

특히 이번 일러스트 캠페인에는 국내 유명 일러스트 작가들이 함께 한다. 개성 넘치는 작품과 표현으로 유명한 일러스트 작가 박송이와 엔시, 강진구 등 총 24명의 작가들이 이번 캠페인에 함께한다.

경동나비엔은 지금까지 다양한 분야에서 참신한 협업을 시도하며 업계에서 차별화된 마케팅 전략을 펼쳐왔다. 지난해 SPAO와 진행한 발열 내의 콜라보레이션, CU 편의점과 함께 선보인 동절기 방한 용품 등이 대표적인 사례다. 그간 전통적인 보일러 제조업체로 보여왔던 기업 이미지를 쇄신하고 잠재 소비자인 MZ세대를 비롯한 젊은 층과 유연한 소통을 확대해 나가겠다는 포부다.

경동나비엔 관계자는 "앞으로도 색다른 경험을 선호하는 젊은 트렌드를 감안해 재미있고 다채로운 마케팅을 진행해 나갈 것"이라면서 "이런 다양한 시도들은 '쾌적한 생활환경 파트너'라는 경동나비엔의 목표에 한 걸음 더 다가가는 동시에 다양한 연령층과 함께하는 열린 소통의 시발점이 될 것"이라고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr