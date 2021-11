속보[아시아경제 임주형 기자] 14일 오후 4시 40분께 중부내륙고속도로 창원 방향 성주주유소에서 물이 섞인 휘발유가 차량에 주입돼 차량 10여대가 고장이 났다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr