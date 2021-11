서울 중앙보훈병원 코로나19 집단감염 확산…97명으로 급증

[아시아경제 이선애 기자] 코로나19 집단감염이 발생한 서울 강동구 중앙보훈병원의 확진자 수가 하루 만에 급증한 것으로 나타났다. 확진자의 절반 이상이 보훈대상자인 고령자들로 위중증으로 발전할 가능성이 작지 않아 우려가 큰 상황이다.

14일 중앙보훈병원에 따르면 이날 정오 기준으로 이 병원의 코로나19 확진자는 총 97명으로 집계됐다.

전날 집계된 확진자 58명에 비해 두 배 가까이 늘어난 수치다. 전날에는 확진자 중 입원환자가 34명, 간병인 22명, 병원 직원 2명이었다.

이 병원에서 집단감염 발생 뒤 이날까지 집계된 확진자 97명 중 입원환자는 60%가 넘는 59명이다. 나머지는 간병인, 보호자, 병원 직원 등이다.

코로나19 감염이 확인된 입원환자 대부분은 병원 특성상 70~80대의 고령자라고 병원 관계자는 전했다.

중앙보훈병원의 최초 확진자는 지난 11일 확인됐으며 추가 검사 과정에서 확진자가 무더기로 나오고 있다. 확진자는 앞으로도 더 늘어날 가능성이 커 보인다.

전날 확진자가 확인된 3개 병동은 모두 같은 건물에 있으며 중환자실이 있는 병동은 아니다.

중앙보훈병원 측은 발생 병동을 중심으로 전수 검사를 진행 중이다. 확진자들을 병원 내 코로나19 전담병동으로 긴급히 옮기는 한편 발생 병동에 대한 격리 조치도 시행하고 있다.

한국보훈복지의료공단 산하 종합병원인 중앙보훈병원은 상이군경 ·애국지사 및 4·19상이자 등 국가유공자와 그 가족들을 대상으로 의료 서비스를 시행하는 기관이다. 작년 말부터 코로나19 전담 병원으로 지정됐다.

