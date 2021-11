경기도, 대설·한파 종합대책 마련…28억 투입 자동제설장비 등 확보

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 겨울철 재난ㆍ재해로부터 도민안전을 확보하기 위해 이달 15일부터 내년 3월15일까지 4개월 간 겨울철 대설ㆍ한파 종합대책을 마련, 추진한다.

도는 우선 신속한 재난대응체계 가동을 위해 24시간 상황실을 운영하고, 대설주의보 등 상황발생 시 즉각 비상근무체계로 전환하는 재난상황 대응계획을 수립했다.

또 현장 중심 대책 추진 일환으로 재난관리기금 20억원, 특별교부세 8억원을 시ㆍ군에 지원해 염수분사장치 등 자동제설장비, 버스정류장 온열의자 등 한파 저감시설을 설치했다.

도는 폭설에 대비한 도로 제설 대책으로 133개 고속도로 IC별로 비상연락망을 구축해 원활한 교통소통을 위한 유관기관 협업체계를 마련하고, 제설제 12만3005톤, 제설차량 1863대, 제설기 5187대 등 제설장비를 확보했다.

아울러 폭설 예상시에는 출퇴근시간 조정, 제설제 사전살포 및 대중교통 증편을 추진하고, 붕괴 우려가 있는 노후주택 등 취약구조물에 대해 대설특보 3회 안전점검을 실시할 계획이다.

박원석 도 안전관리실장은 "대설한파 재난의 경우 도민들이 입는 피해가 더 힘들고 크다"며 "도민들이 재난 피해 없이 안심하고 겨울을 보낼 수 있도록 피해 예방활동에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

