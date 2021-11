[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행 퇴직연금부 직원들은 본격적인 가을 수확철을 맞아 농협은행 안산시지부 직원, 안산대학교 학생들과 함께 안산시 장하동 소재 농가를 방문하여 토마토 집게 제거 작업 등 일손돕기를 실시했다고 14일 밝혔다.

지난 12일 열린 일손돕기는 본격적인 수확철에도 불구하고 코로나19로 일손이 부족한 농촌을 위해 도움이 되고자 자발적인 참여로 이루어졌으며, 마스크와 장갑 착용 등 코로나19 예방수칙을 철저히 준수하면서 작업을 진행했다.

퇴직연금부 민병도 부장은 “가을철 수확시기에 코로나19 등으로 일손부족에 어려움을 겪고 있는 농가에 작은 힘이 되었으면 한다” 며, “인력수급에 어려움을 겪는 농가를 대상으로 꾸준한 봉사활동을 통해 농업인과 함께 만들어가는 따뜻한 100년 농협은행이 되겠다”고 말했다.

