중기중앙회, 16~19일 리더스포럼 개최…'브이노믹스' 대응 모색

[아시아경제 김보경 기자] 중소기업중앙회는 오는 16~19일 3박4일간 경주 힐튼호텔에서 전국 업종별·지역별 중소기업대표 250여명이 참가하는 '2021 중소기업 리더스포럼'을 개최한다고 14일 밝혔다.

포럼의 주제는 '브이노믹스 시대의 중소기업'으로 코로나19가 바꿔놓은, 그리고 바꾸게 될 새로운 패러다임 속에서 중소기업의 생존과 미래 비전을 찾아보자는 의미를 담고 있다.

참가자 안전을 위해 △전원 백신접종 완료자 구성 △방역체계 구축 △참가규모 최소화 등을 통해 코로나19 방역에 만전을 기해 개최될 예정이다.

이번 포럼은 권칠승 중소벤처기업부 장관의 기조강연을 시작으로 △송영길?이준석 여야 대표의 중소기업 정책방향 강연 및 대담 △싱하이밍 주한 중국대사의 한·중 경제무역 협력 강의 △인요한 세브란스병원 국제진료센터소장, 김홍신 소설가, 김정우 조달청장의 특별강연까지 오피니언 리더들의 강연이 마련됐다.

이외에도 이혜정 요리연구가의 '코로나를 이기는 요리 강연', 홍익희 교수의 '브이노믹스 시대, 돈의 인문학', 이호선 교수의 '부부행복의 비결', 이경희 연구소장의 '코로나를 이기는 건강 다이어트' 등 다채로운 프로그램이 이어진다.

중기중앙회는 사회공헌 프로그램의 일환으로 경주지역 전통시장의 물품을 구매해 복지시설에 전달하고, 지역 특산품을 구매하는 등 지역 경제 살리기에도 앞장설 예정이다.

