2만명 모인 민주노총 주말집회…동대문 로터리 극심 혼잡·충돌은 없어(종합)

[아시아경제 정동훈 기자] 13일 오후 전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 조합원 2만여명이 참석한 가운데 서울 동대문구 동대문 로터리에서 전국노동자대회를 열었다. 이들은 노조법 전면 개정과 파견법 폐지 등 노동환경 개선을 요구했다.

민주노총은 이날 광화문이나 여의도에서 전국노동자대회를 개최하려 했지만 정부와 서울시에서 끝까지 불허하자 오후 1시께 동대문 인근으로 대회 장소를 급변경했다. 갑작스러운 집회 장소 변경으로 교통 혼잡이 빚어졌다.

민주노총은 이날 행사에서 낭독한 결의문에서 "불평등을 타파하고 평등 사회로 가는 길에 전태일 열사는 110만 조합원의 심장에 영원히 살아 숨 쉬고 있다"며 "51년 전 노동자 대투쟁의 새 역사를 열어젖혔던 열사의 정신을 계승해 근본적인 사회대전환 투쟁을 선언한다"고 밝혔다.

이어 현 정부를 겨냥, "촛불에 배신당한 지난 5년"이라며 "부동산 폭등으로 사상 최악의 부익부 빈익빈 시대를 맞닥뜨렸다. 최저임금 1만원 공약과 공공부문 비정규직 제로화 약속 폐기에 민주노총 위원장을 가뒀다"고 날을 세웠다.

민주노총은 노동조합 및 노동관계 조정법 전면 개정을 통해 복수노조와 산별교섭, 원청 사용자와의 교섭할 권리가 확대돼야 하고 5인 미만 사업장과 주 15시간 미만 초단시간 노동자, 특수고용직, 플랫폼 노동자, 프리랜서까지 일하는 사람 누구나 근로기준법이 적용돼야 한다고 주장했다.

또 공공부문부터 비정규직을 완전히 없애고 파견근로자 보호 등에 관한 법률은 폐지하라고 촉구했다. 시위대는 예고한 장소에서 모두 마스크를 쓰고 행사를 진행했고 돌발적인 행진이나 이동은 없었다.

