김부겸, 여야 대선후보 현금 지원 공약에 "재정 부담"

[아시아경제 정동훈 기자] 여야 대통령 선거 후보들이 제기한 재난지원금·자영업자 손실보상 공약 등에 대해 김부겸 국무총리가 "세수가 좀 더 들어왔다고, 돈이 남아돈다고 해석해선 안 된다"고 말했다.

김 총리는 한 언론과의 인터뷰에서 "양 진영에서 모두 재정에 부담이 가는 공약을 내걸고 있다"며 이같이 밝혔다.

이재명 더불어민주당 대선후보, 윤석열 국민의힘 대선후보는 코로나19로 인한 피해를 입은 서민, 자영업자를 상대로 대규모 현금 지원을 약속한 바 있다. 이에 대해 김 총리는 재정건전성을 고려하면 실현하기 힘들다는 입장을 다시 한 번 명확히 한 것이다.

김 총리는 "올해도 내년도 계속 수십조 원의 부채를 안고 예산을 집행하는데, 이 와중에 또 정부가 채권을 발행하고 빚을 내 지급할 수는 없지 않겠나"라며 "그분들이 내놓은 대국민 약속이니 더 드릴 말씀은 없다"면서도 "재정 현황에 대해 더 정확한 내용이 필요하다면 브리핑을 해 드리겠다"라고 언급했다.

