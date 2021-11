"추위에 날개 단 외투 매출" SSG닷컴, 2주간 '윈터 패션위크'

15일부터 28일까지 '윈터 패션위크'

급추위+위드 코로나로 늘어난 방한 외투 수요 공략

[아시아경제 김유리 기자] SSG닷컴이 '방한 외투'에 집중해 대규모 할인 행사에 돌입한다. 단계적 일상회복(위드 코로나)로 외부 활동이 많아지며 관련 수요가 눈에 띄게 늘고 있기 때문이다. 실제로 단계적 일상 회복이 발표된 지난달 25일부터 이달 10일까지 SSG닷컴 겨울 외투 매출은 전년 동기 대비 16% 증가했다.

SSG닷컴은 오는 15일부터 28일까지 2주간 스포츠 브랜드부터 백화점, 명품 브랜드를 아우르는 패션 아이템을 최대 80%까지 할인하는 '윈터 패션위크' 행사를 연다고 14일 밝혔다. 15일부터 21일까지를 '스포츠 위크'로, 22일부터 28일까지를 '패션·잡화 위크'로 나눠 각각 1주일씩 진행한다.

15일부터 1주일간 열리는 '스포츠 위크'는 겨울 아웃도어 의류, 스포츠 용품 등을 중심으로 진행한다. 대표적으로 'K2'의 다운 자켓을 최대 75% 할인한 가격에 선보인다. 복고를 재해석한 '뉴트로'가 유행하면서 짧은 기장의 겉옷이 인기를 끌 것으로 예상됨에 따라 숏패딩과 플리스 상품군을 대폭 늘렸다. 이 기간 SSG닷컴은 스포츠 카테고리 상품 20만원 이상 구매 고객을 대상으로 SSG머니 1만원 페이백 혜택을 제공한다.

스포츠 용품 할인 행사도 진행한다. 대표 기획전으로는 '카카오프렌즈 골프 골픽 데이' 시즌오프 기획전을 마련, 골프 용품을 최대 60% 할인가에 선보이고 최대 12% 할인 쿠폰 혜택을 제공한다. 겨울 스포츠 시즌을 앞두고 진행되는 '테슬라(TSLA)'의 보드, 스키 용품 기획전도 이뤄진다.

22일부터는 백화점 브랜드 의류와 명품 패션 상품 위주의 '패션·잡화 위크'를 연다. '빈폴 레이디스' 여성 의류를 최대 64% 할인한 가격에 판매한다. '랄프로렌', '올젠' 등 인기 상품을 브랜드별 특가에 선보이는 '백화점 남성패션 대전'도 진행한다. 포멀한 느낌의 숏패딩과 중간 기장감의 코트 상품을 대거 선보이는 것이 특징이다.

인기 명품 브랜드도 최대 60% 할인한 가격에 선보인다. '에르노 숏 다운패딩자켓'과 '몽클레어 헤르미네 여성 패딩 자켓' 등 다운 점퍼부터 '아크네 로고 오버사이즈 울 머플러'와 같은 인기 브랜드 방한 용품이 대표적이다. 해당 상품은 NFT(대체 불가능한 토큰) 기술을 활용한 명품 디지털 보증서 'SSG 개런티'가 적용된다.

22일부터 1주일간 패션·잡화 카테고리 누적 주문금액이 10만원 이상인 고객은 아웃백 스테이크 기프티콘, 20만원 이상인 고객은 신세계백화점 상품권 등을 받을 수 있는 이벤트도 펼친다. 응모 후 추첨을 통해 총 200명에게 증정한다.

