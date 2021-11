'2030 청년 플랫폼' 띄우는 홍준표 "비리·부패 대선 참여 안해"

[아시아경제 이현주 기자] 홍준표 국민의힘 의원이 12일 "다시 텅 비우고 청년들의 광장으로 나간다"며 "비리·부패 대선에는 참여하지 않겠다"고 재차 강조했다.

홍 의원은 이날 자신의 페이스북에 글을 올려 오는 14일 청년 플랫폼 '청년의꿈'을 공개한다고 밝히며 이처럼 말했다.

홍 의원은 국민의힘 대선 후보 경선 과정에서 2030 남성들의 많은 지지를 받았다. 그는 "저는 수많은 코너 중 단지 청년 상담소 코너에서 청년들의 고뇌, 고민, 미래에 대한 불안만 상담하는 곳만 들어갈 것"이라며 "나머지는 정파를 떠나 자유롭게 교제하고 놀고 오락하고 즐기는 소신과 자유의 공간으로 만들어 보려고 한다"고 했다.

아울러 윤석열 국민의힘 대선 후보를 지지하기 위한 선거대책위원회 등에 참여하지 않겠다고 피력했다. 그는 이번 대선을 비리·부패 대선으로 규정하고 선대위 참여에 선을 긋고 있다. 때문에 일각에서는 홍 의원이 새로운 세력화를 하려는 의도가 있다는 해석도 내놓는다. 김종인 전 비상대책위원장은 이날 한 CBS라디오에 출연해 홍 의원의 선대위 불참 가능성에 대해 "사람 하나가 있다고 2030이 따라오는 것이 아니다. 너무 신경 안 쓰는 게 좋다"고 일축했다.

