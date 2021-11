강진 청소년상담복지센터, 청소년참여기구 청소년들 선배들 응원

“너의 꿈을 응원해” 고3 수험생 응원 도구 전달

[강진=아시아경제 호남취재본부 김용수 기자] 전남 강진군청소년상담복지센터(센터장김은희)와 청소년참여기구(청소년문화의집·청소년수련관)가 지난 8일, 9일 2022학년도 수능시험을 앞둔 관내 고3 학생들을 응원하기 위해 핫팩, 간식 등을 담은 응원 도구를 제작해 전달했다.

응원 도구는 1388 청소년지원단과 강진군 청소년참여기구 학생들이 직접 손글씨 응원 엽서를 쓰고 마스크, 손소독제, 핫팩, 간식을 포함한 응원 도구를 제작해 의미를 더했다.

김은희 센터장은 “코로나19로 학업에 집중하기 어려웠을 상황을 슬기롭게 극복하고 열심히 준비한 모든 청소년에게 격려를 보낸다”며 “평소처럼 차분히 준비해 지역의 모든 수험생이 원하는 결과를 이룰 수 있기를 소망한다”고 밝혔다.

최종열 주민복지실장은 “그동안 준비해온 노력이 좋은 결실을 볼 수 있도록 마지막까지 최선을 다하길 바란다”고 격려의 메시지를 전했다.

한편 강진군청소년상담복지센터 1388 청소년지원단은 위기청소년을 조기에 발견하고 지원하는 역할를 수행하기 위한 민간의 자발적 참여 조직으로 전국의 청소년상담복지센터에 소속돼 ‘발견·구조’, ‘의료·법률’, ‘복지지원’, ‘상담·멘토’ 등의 다양한 활동을 수행하고 있다.

특히 지역사회 내 약국, 병원, 피시방, 노래방, 택시회사, 학원, 자원봉사자, 변호사, 교사 등이 참여해 위기 청소년에 대한 맞춤형 서비스를 제공하고 있다.

자세한 사항은 청소년상담복지센터로 문의하면 된다.

강진=아시아경제 호남취재본부 김용수 기자 kys86120@asiae.co.kr