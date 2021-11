[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산시교육청은 12일 오후 3시 부산시학생교육문화회관 대강당에서 ‘나도 성인지 크리에이터!’ 공모전 시상식을 갖는다.

공모전에는 그림일기, 8컷 만화, 이모티콘, 창작문학, 웹툰, 라디오CM 등 6개 부문에 총 147점 작품이 접수됐다. 그 중 29점을 뽑아 시상한다.

시상에 앞서 각 부문별 수상자가 작품에 대한 간단한 설명과 주제를 발표한다.

부산시교육청은 수상작을 ‘수상 부문별 모음집’ 발간, ‘부산시교육청 성인지교육 웹진’ 탑재, 이모티콘 교육청 내 메신저에 활용, CM송 라디오 송출 등 다양한 방법으로 활용할 예정이다.

남수정 시 교육청 학교생활교육과장은 “건전한 성문화 조성과 성인지 감수성을 향상하는 등 디지털 성폭력을 근절해 나가겠다”고 말했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr