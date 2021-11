진에어, 전산 시스템 장애 복구 중…탑승수속·발권 지연

[아시아경제 이동우 기자] 진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 20,600 전일대비 50 등락률 +0.24% 거래량 30,084 전일가 20,550 2021.11.12 10:24 장중(20분지연) 관련기사 [자금조달]한진칼, 진에어 증자자금 140억 사모채 발행한달새 12% 미끄럼 탄 운송株[이번 주 유상증자] 11월 첫째 주 공모 일정 close 는 12일 새벽부터 여객 시스템 전산 장애로 인해 전국 공항에서 탑승 수속과 발권이 지연되고 있다고 밝혔다.

진에어는 이날 현재 공항 안내 데스크에서 직원이 수동으로 발권을 진행 중이며 항공기 이륙이 지연되고 있다고 설명했다.

회사 홈페이지도 시스템 긴급 점검을 위해 항공권 예매와 예약을 중단했다.

진에어 관계자는 "이날 새벽부터 여객 시스템 전산 장애가 발생해 현재 최선을 다해 복구작업을 진행하고 있다"고 말했다

