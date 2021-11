[아시아경제 오현길 기자] 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 223,000 전일대비 2,000 등락률 +0.90% 거래량 25,429 전일가 221,000 2021.11.12 09:47 장중(20분지연) 관련기사 삼성화재, AI 심사시스템 '삼성 아이티페어' 은상 수상빅테크에 맞서 생활서비스 플랫폼 선언…삼성화재의 승부수삼성화재, 다이렉트 새 브랜드 '착' 선봬…생활밀착형 플랫폼 육성 close 는 3분기 누적 순이익이 1조222억원으로 전년 동기 대비 62.5% 증가했다고 12일 공시했다.

원수보험료는 14조7291억원으로 지난해 같은 기간보다 0.1% 신장했다.

자동차보험 원수보험료는 4조4080억원으로 전년 동기 대비 1.5% 증가했다. 손해율과 사업비율을 더한 합산비율은 94.4%로 전년 동기 100.3% 대비 하락했다.

장기보험 원수보험료는 9조523억원으로 지난해 같은 기간보다 1.4% 감소했다.

지급여력(RBC)비율은 315.3%로 전년 동기 대비 4.0%포인트 낮아졌다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr