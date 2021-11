15일~16일 이틀간 온라인 검색 최저가에서 50% 이상 추가 할인

[아시아경제 김철현 기자] 위메프는 '반값데이'를 열고 온라인 검색 최저가에서 반값 이상 할인한 상품들만 모아 선보인다고 12일 밝혔다.

15일과 16일 진행되는 이번 행사는 의류, 뷰티, 가전, 식품, 생활·주방용품, 취미 등 카테고리를 총 망라한 인기 상품을 판매한다.

15일 0시부터 열리는 '타임세일'에서는 반값에서 더 추가 할인한 초특가 상품을 공개한다. 하루 6번 시간대별로 상품을 5개씩 공개해 이틀간 총 60개 상품을 판매한다.

특히 이번 반값데이 타임세일에서는 본격적인 추위에 대비해 아동 실내복·의류, 보습 스킨케어 제품, 겨울 가전 등을 선보인다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr