외교부 "내주 중 차량용 요소 300t 中서 출항 가능"

[아시아경제 이지은 기자] 외교부가 내주 중으로 차량용 요소 300t이 선적돼 중국에서 출항 가능할 것이라고 밝혔다. 기계약된 1만7800t 중 수출검사가 완료된 품목이다. 외교부는 추가 수입 물량에 대해서도 계속 모니터링하는 등 외교적 지원을 다한다는 방침이다.

외교부 관계자는 10일 오후 기자들과 만나 "수출 전 검사를 신청한 7100t 중 검사가 완료된 물량이 300t 정도"라며 "내주 중 선적이 돼서 출항이 가능한 상황으로 파악하고 있다"고 밝혔다.

이날 오전 외교부는 중국 측에 우리 기업들의 기계약 물량 1만8700t에 대한 수출 절차가 진행될 것임을 확인했고, 수출 전 검사를 신청한 일부 물량의 검사가 완료됐음을 확인했다고 자료를 통해 밝혔다. 이 자료에서 지칭한 '일부 물량'이 바로 300t인 셈이다.

처음으로 국내로 들여오는 요소 300t은 차량용이다. 기계약 요소 1만8700t 중 차량용은 1만t이 조금 넘는 수준으로 알려져 있다.

요소 300t으로 만들 수 있는 요소수는 900t에 달한다. 업계에서 추정하는 국내 경유 자동차의 하루 평균 사용 요소수가 약 600~900t인 것을 감안하면 하루치가 조금 넘는 정도의 물량이다.

비료용 요소의 선적도 시작된다. 외교부 관계자는 "기계약된 1만8700t과 별도로 9월 말에 계약돼 있던 A사의 2700톤이 최근 선적이 이뤄지기 시작했다"며 "차량용은 없고 산업·비료용인데, 가능한 한 빨리 도착할 것으로 알고 있다"고 말했다. 이 건은 지난달 15일 중국의 수출규제 고시가 나오기 전 이미 계약된 것이다.

외교부 관계자는 "단기적인 부분에서의 정상화라고 이해해 달라"며 "앞으로 요소수 수입이 안정적으로 진행될 수 있도록 모니터링하고 관리하고 협의해 나가서 요소 수급에 문제가 없도록 외교적인 지원에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr