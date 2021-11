GH, 건설업 안전보건경영시스템 인증 획득

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기주택도시공사(GH)가 건설업 안전보건경영시스템(KOSHA-MS) 인증을 획득했다.

GH는 최근 한국산업안전보건공단으로 부터 안전분야 국제표준인 ISO45001을 우리나라 실태에 맞게 구축한 안전보건 분야 국내표준 인증제도인 건설업 안전보건경영시스템 인증을 취득했다고 10일 밝혔다.

GH는 2012년 전국 도시공사 최초로 건설업 KOSHA18001 인증을 취득한 뒤 10년간 시스템 운영을 통해 ▲건설현장별 특성에 적합한 위험성평가 ▲협의체 회의 ▲안전교육 ▲안전점검 활동을 지속적으로 운영ㆍ개선해왔다.

GH는 이러한 운영 경험을 토대로 새롭게 KOSHA-MS 시스템을 구축했다.

홍철화 GH 안전품질단장은 "새롭게 인증받은 KOSHA-MS의 원활한 운영을 위해 전 조직구성원이 안전ㆍ보건에 대한 책임과 역할을 명확하게 인식하도록 교육하고, 구성원의 적극적인 참여를 통해 안전보건경영시스템이 성공적으로 정착할 수 있도록 힘쓰겠다"고 강조했다.

