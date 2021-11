[아시아경제 김민영 기자] 아프리카 니제르 남부에서 금광이 붕괴해 최소 20명이 사망했다고 dpa통신 등이 8일(현지시간) 보도했다.

사고는 전날 마라디 지역의 콘다고 마을 근처에서 일어났다. 이번 사고는 지난 3개월 새 두 번째로 발생했으며 앞서 산사태로 8명이 숨졌다.

당국은 이날 아침까지 시신 20구가 수습됐다면서 구조작전이 계속되는 가운데 사망자가 더 늘어날 것이라고 예상했다.

관리들에 따르면 큰 땅덩어리가 갑자기 붕괴하면서 영세 규모로 일을 하던 광부들이 매몰됐다. 사고원인은 아직 알려지지 않았다.

