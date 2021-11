[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자]

△연구산학부총장(R&D혁신본부장, 산학협력단장) 이수현 △대학언론사 주간 고현동 △학생생활관장(봉림고시원장) 임정은 △도서관장 황석만 △교육혁신본부 인재개발원장 박영호 △박물관장 이윤상 △R&D혁신본부 공동실험실습관장 구본흔 △R&D혁신본부 산업기술연구원장 석종원 △교육혁신본부 창의융합교육원장 임형철 △인권센터장 이장희

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr