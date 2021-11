속보[아시아경제 강나훔 기자] 넥슨은 올해 3분기 연결기준 매출액 7980억 원, 영업이익 3137억원을 각각 기록했다고 9일 밝혔다.

매출은 전년동기 대비 4% 줄었고, 영업이익은 8%늘었다.

