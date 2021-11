[아시아경제 이민우 기자] SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 109,000 전일대비 1,500 등락률 +1.40% 거래량 2,994,254 전일가 107,500 2021.11.09 15:02 장중(20분지연) 관련기사 美, 반도체 자료 추가 압박하나…삼성전자·SK하이닉스 등 민감 내용 뺀 정보 제출코스피 상승세.. 기관·외인 쌍끌이 순매수삼성전자·SK하이닉스, 美반도체 정보제출 완료…고객사 등 민감한 내용 제외 close 는 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 309,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 309,500 2021.11.09 00:00 장중(20분지연) 관련기사 콘텐츠웨이브, SK스퀘어로 최대주주 지분변동박스권 장세서 수익률 우등생은 ‘기관’SK텔레콤, 주당 2500원 현금 배당 close 외 9인에서 SK스퀘어 외 9인으로 최대주주가 변경됐다고 9일 공시했다. SK텔레콤에서 지난 2일 신설된 분할신설법인 SK스퀘어로 SK하이닉스의 지분이 모두 이전됐기 때문이다.

